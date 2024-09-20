مشاريع تنموية

شراكة جديدة بين «مبادلة» و«الدار» بقيمة استثمارات تتجاوز 30 مليار درهم، تثري سوق العقارات في أبوظبي، مع مساهمتها في زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية، ودعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، كما تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنافسية السوق عبر رفد القطاع بمنتجات عقارية متنوعة، إلى جانب دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي.

الشراكة التي تستهدف إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة أصول سكنية وتجارية ولوجستية عالية، ترسخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للعمل والإقامة، في ظل توفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وجاذبة، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وحزمة محفزات ومبادرات حكومية ترمي إلى تطوير المنظومة الاقتصادية.

القطاع العقاري في أبوظبي الذي حقق نمواً قياسياً، جزء مهم من مسيرة أبوظبي والإمارات التنموية، لكونه أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المحلي، ويعكس التقدم فيه نجاعة السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها على مدى عقود، ضمن رؤية القيادة الرشيدة الطموحة لرسم مستقبل مختلف القطاعات في الإمارة، بهدف تعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.