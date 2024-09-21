فواز عوانة يستعيد ذكريات «السماوي» مع «البركان» بعد 1828 يوماً

علي معالي (أبوظبي)

استعاد فواز عوانة لاعب بني ياس شريط الذكريات في مباراة فريقه ضد عجمان، في الجولة الثالثة، بدوري أدنوك للمحترفين، حيث نجح اللاعب في أن يهز شباك «البركان» بهدف جميل، في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، بتصويبة ذكية للغاية تؤكد خبرة هذا اللاعب الكبير.

وبهذا الهدف يستعيد فواز ذكريات هدفه، الذي سجله في شباك عجمان منذ أكثر من 5 سنوات (1828 يوماً)، في مباراة الفريقين وقتها في موسم 2019-2020، في مباراة بالجولة الأولى انتهت يومها بالتعادل 2-2، ويومها سجل فوز هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 73، والجميل أن الهدفين جاءا في شهر واحد وهو (سبتمبر).

وهذا الهدف هو الأول لفوز عوانة منذ 147 يوماً وكان في مرمى حتا الموسم الماضي في الجولة 21، والتي انتهت يومها بفوز «السماوي» 4-2، وسبق لهذا اللاعب خلال سنواته الماضية مع «السماوي» أن سجل عدة أهداف في الدوري وصلت إلى 15 هدفاً، منذ موسم 2010-2011 حتى الآن، وكانت أعلى نسبة أهداف قد سجلها في موسم 2015-2016 بواقع 4 أهداف، في موسم كان هو الأفضل بالنسبة لعدد مباريات اللاعب، حيث وصلت إلى 23 مباراة، وهي أعلى نسبة مشاركة في مشواره مع الدوري بصفوف بني ياس.