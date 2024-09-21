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هاريس تتحدى منافسها ترامب

صورة مجمعة لهاريس وترامب
21 سبتمبر 2024 20:57

تحدّت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اليوم السبت، منافسها الجمهوري دونالد ترامب بدعوته إلى مناظرة جديدة عبر شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الأميركية في 23 أكتوبر المقبل، أي قبل بضعة أيام من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
وقال فريق حملة هاريس، في بيان، إن "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمواجهة دونالد ترامب مرة جديدة عبر مناظرة".
وأكدت جين أومالي ديلون رئيسة الحملة "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب في الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل وبالنظام نفسهما اللذين كانا في مناظرة سي.إن.إن التي حضرها (مع الرئيس بادين) وقال إنه فاز بها في يونيو، عندما أشاد بمديري المناظرة في سي.إن.إن وبقواعد الشبكة وتقييماتها".
ولم ترد حملة ترامب، بعد على طلب للتعليق. 
كانت المناظرة الأولى بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية جرت يوم 10 سبمتبر الجاري على قناة "إيه بي سي" التلفزيونية الإخبارية.
وخلصت استطلاعات رأي إلى أن نسبة الناخبين الذين يرون أن هاريس تفوقت في المناظرة أكبر من أولئك الذين قالوا إن الرئيس السابق تفوق على نائبة الرئيس.
وشارك ترامب، في يونيو الماضي، في مناظرة على شبكة "سي ان ان" أمام الرئيس جو بايدن عندما كان الأخير ما يزال مرشحا للرئاسة.
وتسبب أداء بايدن في انسحابه من السباق الرئاسي وإفساح المجال أمام نائبته هاريس.

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المصدر: وكالات
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