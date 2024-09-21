رسالة الإمارات

تتقدم الإمارات الصفوف لإحلال السلام في شتى ربوع العالم، بجهود دبلوماسية مكثفة ومساعٍ حميدة ومساعدات سخية، ومبادرات إنسانية، بتوجيهات القيادة الرشيدة.

توظف الدولة إمكانياتها ومواردها وكفاءة كوادرها للقيام بدور محوري لنشر الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. في مناطق النزاعات، تعمل الإمارات على إقرار تسويات سياسية وحلول دبلوماسية عبر تقريب وجهات النظر لوقف نزف الدماء وإسكات المدافع ومنح الأمل في غدٍ أفضل يسوده الأمن والأمان. تمد الإمارات يد العون والمساعدة لتخفيف المعاناة البشرية ومساعدة ضحايا الحروب والأزمات، مما جعل الدولة تتقدم 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، الصادر في يونيو الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام بأستراليا. الآن، يحتاج العالم لجهود الإمارات النبيلة أكثر من أي وقت مضى، في ظل تصاعد وتوسع جبهات التوتر عبر مختلف القارات. وبفضل شبكة علاقاتها المتميزة مع شتى الدول، وقوتها الناعمة، ومكانتها الرائدة، وصدق نياتها، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية، فإنه ليس أفضل من الإمارات للقيام بجهود الوساطة. فدبلوماسية السلام التزام أخلاقي ورسالة نبيلة وواجب إنساني تتبناه الدولة من أجل حاضر ومستقبل البشرية. وفي «اليوم الدولي للسلام»، الذي يصادف الـ21 من سبتمبر من كل عام، يحق للإمارات أن تفخر بنجاحها في تسوية كثير من الأزمات، وتخفيف حدة الصراعات، وتضميد الجروح البشرية.