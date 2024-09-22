فوز الجزيرة وشباب الأهلي والنصر وحتا في «كأس الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



دشن الجزيرة وشباب الأهلي والنصر وحتا، مشوار «كأس الاتحاد» للكرة الطائرة، بالفوز ضمن الجولة الأولى للدور التمهيدي، والتي أقيمت مساء الجمعة والسبت، بفوز «العميد» على بني ياس 3-2، و«الفرسان» على العين 3-0 في المجموعة الأولى، فيما تفوق «فخر أبوظبي» على عجمان 2-0، وكسب «الإعصار» منافسه الوصل 3-2.

ويلتقي في «الجولة الثانية» الجمعة المقبل، شباب الأهلي «حامل اللقب» وبني ياس، والعين والنصر، الوصل وعجمان، وحتا والجزيرة.

وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى الرابع، حيث تجرى المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويصعد الفائزان إلى النهائي الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما، يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.