الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فوز الجزيرة وشباب الأهلي والنصر وحتا في «كأس الطائرة»

فوز الجزيرة وشباب الأهلي والنصر وحتا في «كأس الطائرة»
22 سبتمبر 2024 14:21

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أهداف الحركة» تفرض نفسها على «ثالثة أدنوك للمحترفين»
ملاعب الإمارات.. احتفالية أنيقة بـ «اليوم الوطني السعودي»


دشن الجزيرة وشباب الأهلي والنصر وحتا، مشوار «كأس الاتحاد» للكرة الطائرة، بالفوز ضمن الجولة الأولى للدور التمهيدي، والتي أقيمت مساء الجمعة والسبت، بفوز «العميد» على بني ياس 3-2، و«الفرسان» على العين 3-0 في المجموعة الأولى، فيما تفوق «فخر أبوظبي» على عجمان 2-0، وكسب «الإعصار» منافسه الوصل 3-2.
ويلتقي في «الجولة الثانية» الجمعة المقبل، شباب الأهلي «حامل اللقب» وبني ياس، والعين والنصر، الوصل وعجمان، وحتا والجزيرة.
وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى الرابع، حيث تجرى المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويصعد الفائزان إلى النهائي الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما، يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.

الكرة الطائرة
الجزيرة
شباب الأهلي
حتا
النصر
آخر الأخبار
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اقتصاد
الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
اليوم 16:33
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©