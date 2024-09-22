«عض» في الدوري الإنجليزي!



بريستون (د ب أ)



كشف جون يوستاس، مدرب بلاكبيرن روفرز، أن أوين بيك، لاعب الفريق، يعاني صدمة، حيث زعم تعرضه لعضة في مؤخرة رقبته من جانب ميلوتين أوسماييتش، لاعب بريستون، في مباراة الفريقين ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وتعرض بيك للطرد في الدقيقة 89 من عمر المباراة بسبب قيامه بركل دوان هولمز، لاعب بريستون، لكن الجدل الأكبر جاء في أعقاب الحادث مباشرة، حيث أظهرت لقطات فيديو أن أوسماييتش قام بعض الظهير الأيسر لبلاكبيرن.

وعلق يوستاس على الواقعة، حيث قال: ذهب بيك لتشتيت الكرة، وأمسك بالشاب، لكنه ترك علامة عض كبيرة على مؤخرة رقبته، إنه لأمر مخز أن الحكم لم ير ذلك.

وأضاف مدرب بلاكبيرن في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لقد أظهر للجميع أنه يستحق الطرد، إنه محبط للغاية لطرده».

من جانبه، صرح بول هيكينجبوتوم، مدرب بريستون: كل ما يمكنني قوله هو أنه لا مكان للعض، التدخلات الخاطئة، وأشياء من هذا القبيل هي جزء لا يتجزأ من اللعبة، يجب أن تتقبلها، وأي شيء غير ذلك يجب التعامل معه.

يذكر أن المباراة شهدت أيضاً طرد سام جرينوود، لاعب بريستون، أيضا بعد أن أسقط لويس بيكر أرضاً بحركة متهورة بقدميه في الدقيقة 42.