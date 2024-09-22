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شراكة التنمية والتقدم

شراكة التنمية والتقدم
23 سبتمبر 2024 00:15

الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن، تدفع بالشراكة الاستراتيجية إلى مزيدٍ من النمو والتقدم، خاصة في ظل امتلاك البلدين الصديقين إرادة مشتركة لتعميم أوجه التنمية المستدامة، ورفع وتيرة التعاون في مجالات حيوية عديدة، أبرزها التكنولوجيا، والعلوم والابتكار، ونشر الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي ومواجهة أزمة المناخ. 
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التاريخية، والتي تُعد الأولى من نوعها لسموه إلى واشنطن منذ توليه رئاسة الدولة، تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والأعمال، خاصة أن الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بعدما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 31 مليار دولار في عام 2023، وذلك من خلال تحفيز مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار المتبادل، والفضاء والذكاء الاصطناعي. 
شراكة الإمارات وأميركا الممتدة لخمسين عاماً، تنطلق من رؤية مشتركة تبرز أهمية إحلال التنمية في تعزيز عوامل الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات، وتتجسد في تعاون البلدين الوثيق في مجال الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية، خاصة أن المساعدات الإنسانية والتنموية، وإحلال الأمن والسلام عبر الحوار، وبناء جسور الشراكة، ركيزة مهمة في نهج وسياسة الإمارات.

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