«السيتي» يخسر رودري إلى نهاية الموسم



مانشستر (أ ف ب)



يواجه رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا، خطر الغياب عن الموسم بكامله بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وفقاً لما كشفته تقارير في إسبانيا.

وخرج اللاعب «28 عاماً» مصاباً خلال تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب مع غريمه في السنوات الأخيرة أرسنال 2-2 في الدوري الإنجليزي بعد سقوطه أرضه وهو يمسك بركبته اليمنى.

وأفادت شبكة «إيه إس بي إن» وصحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية أن الاختبارات التي أجريت الاثنين أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وتُعد خسارة رودي ضربة كبيرة لآمال السيتي في إحراز لقبه الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي، وسعيه أيضاً لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا من جديد.

ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق مرشحاً محتملاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد مباراة أرسنال «رودري قوي، ترك الملعب في المباراة، لأنه شعر بشيء ما، وإلا فإن رودري سيبقى هناك».

وتابع «إنه أفضل لاعب وسط مدافع في العالم، وهو مرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية، أحبّ فكرة أن يفوز بها».