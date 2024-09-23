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مباحثات بناءة

مباحثات بناءة
24 سبتمبر 2024 00:15

ترحيب أميركي كبير بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن، ومباحثات بناءة أجراها سموه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، استهدفت رفع وتيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة مستويات التعاون في عديد من المجالات الحيوية، والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تضمنت لقاءً مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، تناولت تمتين جسور الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة المتجددة، إضافة إلى مواجهة التغير المناخي، بما يعزز النمو في البلدين اللذين يعتبران في صدارة الاقتصادات العالمية، ويمتلكان رؤية تنموية لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة.
 المباحثات عكست مكانة الإمارات العالمية، ودروها في المنطقة المتمثل في تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية، وبناء علاقات فاعلة ومتوازنة، تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل بين الدول، كما أكدت نهج الدولة الثابت في تعزيز العمل الجماعي إقليمياً ودولياً من أجل تشكيل موقف دولي فاعل تجاه التحديات العالمية المشتركة، ودعم الاستقرار والسلام والتنمية.

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