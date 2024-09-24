«توتال إنرجيز» الفرنسية توافق على التعاون مع «اتش دي هيونداي»



باريس (د ب أ)

وقعت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للطاقة، وشركة «اتش دي هيونداي للكيماويات»، اتفاقاً لتمويل الشركة الفرنسية بـ 200 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وسوف يستمر الاتفاق لمدة 7 أعوام ابتداء من 2027.

وقال جروجوري جوفري، نائب رئيس وحدة الغاز الطبيعي المسال في «توتال إنرجيز»: «سعداء بهذا الاتفاق مع شركة اتش دي هيونداي للكيماويات، التي ستزود أحد مواقعنا الصناعية بالغاز الطبيعي. هذا الاتفاق يتيح لنا الاستمرار في تأمين المبيعات طويلة المدى في آسيا، ويحد من تعرضنا لأسعار الغاز في السوق الفورية».