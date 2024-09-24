ريادة المستقبل

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن، تبرز رؤية الإمارات في الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ببناء نموذجها التنموي ومواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وترسخ جهود ونهج البلدين الصديقين في إقامة ودعم مشاريع توظف التقنيات الحديثة والمتطورة في تحسين حياة المجتمعات، ومنها المستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، الممول من دولة الإمارات.

المستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد رغبة البلدين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما في مجال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، من خلال تقديم هذا الصرح أحدث الخدمات الطبية للأطفال وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، ويوظف الابتكارات الرائدة في العلاج، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتشخيص والكشف الاستباقي.

مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير حياة المجتمعات، وإحداث نقلة نوعية في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والطاقة النظيفة والاستدامة وغيرها، تدخل أيضاً في صلب إطار التعاون بين الإمارات وأميركا في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي شهد إعلانه، في واشنطن، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انطلاقاً من إيمان البلدين بأهمية التقنية الحديثة في تسريع النمو، وتطوير الاقتصاد، وريادة المستقبل.