مدرب تشيلسي يستمتع بـ «المشكلة اللطيفة»!

لندن (د ب أ)



يستمتع الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بالمنافسة القوية بين مهاجميه، في ظل تألقهم مؤخراً ليرفعوا الحصيلة إلى 19 هدفاً في 8 مباريات، بعد الفوز العريض على بارو بنتيجة 5 - صفر في كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك كريستوفر نكونكو أساسياً للمرة الأولى، في آخر أربع مباريات، واستغل الفرصة بتسجيل ثلاثية ضد بارو أحد أندية الدرجة الثانية، ليسهم في تأهل فريقه للدور الرابع، كما سجل البرتغالي بيدرو نيتو المنضم حديثاً هذا الصيف هدفه الأول بقميص تشيلسي.

وأجرى ماريسكا 11 تغييراً على التشكيلة الأساسية التي حققت الفوز على وستهام يونايتد يوم السبت الماضي.

وبدأ تشيلسي بأربعة مهاجمين من نكونكو ونيتو وجواو فيليكس وميخايلو مودريك، الذين كلفوا خزينة النادي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معهم، وينافسهم أيضاً نيكولاس جاكسون ونوني مادويكي وكول بالمر.

ويبقى جاكسون الذي سجل أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، هو الاختيار المفضل لدى ماريسكا مهاجماً وحيداً للفريق، بينما شارك نكونكو، الذي أصبح الآن هداف الفريق في جميع المسابقات برصيد 6 أهداف أساسياً مرة واحدة في بطولة الدوري.

وقال ماريسكا «جاكسون ونكونكو يقدمان أداءً رائعاً، ليس فقط لأنهما يسجلان الأهداف، ولكن طريقة الأداء والتضحية من أجل الفريق».

وأضاف مدرب الفريق اللندني «إنها مشكلة لطيفة عندما يكون لديك مهاجمان يواصلان التسجيل، ولسوء الحظ فإن المهاجم الشاب مارك جيو ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي، ولكن نأمل تألقه قريباً». وحذر ماريسكا في ختام تصريحاته «المشكلة تبقى هي التوازن الدفاعي، بإمكاننا اللعب بأربعة مهاجمين، إنها خطوة رائعة، ولكن من سيدفع الثمن؟، أريد إشراك كل المهاجمين لأنني أحب الأداء الممتع في كرة القدم، ولكن تبقى المشكلة عندما نخسر الكرة، لا يجيد جميعهم أداء المهام الدفاعية بنفس الدرجة».