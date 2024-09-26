محمد بن سلطان بن خليفة: تتويج «أبوظبي للزوارق» بمونديال «الفورمولا-2» يرسخ مكانة الإمارات عالمياً

أبوظبي (وام)



أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن تتويج فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-2»، التي أقيمت جولتها السادسة والختامية في البرتغال مؤخراً، يرسخ مكانة الإمارات العالمية في الرياضات البحرية.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، خلال استقباله للفريق في مجلسه بأبوظبي، بالروح العالية للفريق في مواجهة التحديات كافة، في رحلة الدفاع عن اللقب، خلال جميع مراحل البطولة.

قال إن التميز الذي تحققه الرياضات البحرية، والتطور الكبير الذي تشهده هو ثمرة الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة لمختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الرياضي، ما كان له الأثر الملموس في النجاحات والتميز الكبير في البطولات القارية والعالمية، وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم للمنافسة على الألقاب.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، راشد القمزي ومنصور المنصوري باللقب العالمي، مشيداً بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، ومنظومة العمل في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن الوصول إلى الألقاب العالمية دافع كبير نحو المزيد من التطور، ورفع علم الإمارات في المنصات الخارجية.

ودعا إلى العمل على تعزيز الريادة في المنافسة على الألقاب العالمية، وتنفيذ البرامج الداعمة للتطور، والحرص على توفير أفضل الممارسات، بما يتماشى مع استراتيجية النادي المستقبلية، وإطلاق المبادرات التي تستهدف اكتشاف المواهب، وتمكين أبناء وبنات الإمارات من المهارات التنافسية.



من جانب آخر، أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بإنجاز فريق الشارقة للزوارق السريعة، وتتويجه بلقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-4»، للمرة الأولى في تاريخه، خلال الجولة الختامية التي أقيمت في إيطاليا مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا اللقب يؤكد القدرات العالية للرياضات البحرية في المنافسة على الألقاب، والوصول إلى أفضل المستويات العالمية.

وأشار إلى التطور الذي تشهده الأندية البحرية في الدولة، وتعاونها مع اتحاد الرياضات البحرية، في تنفيذ البرامج التطويرية، ووضع الخطط المستقبلية للوصول إلى المستهدفات الوطنية، وإطلاق المبادرات الفنية والتأهيلية، والاهتمام بالمواهب الواعدة في مختلف المراحل السنية، بما يعزز فرص النمو المستدام للرياضات البحرية.

من جانبه، قال أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن فريق أبوظبي للزوارق السريعة نجح خلال فترة وجيزة، في تحقيق الألقاب العالمية، تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وأشار إلى أن لقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-2» في البرتغال دافع كبير نحو المزيد من الألقاب في المنافسات الخارجية، خلال الفترة المقبلة، والتطور في المستويات التنافسية.

من جهته أكد منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36»، أن استقبال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان لهم، بعد التتويج باللقب العالمي في البرتغال، يعد حافزاً كبيراً للتميز والمنافسة على الألقاب العالمية خلال البطولات المقبلة.

حضر اللقاء، أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عبدالله المهيري، عضو مجلس إدارة النادي، وناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، إضافة إلى البطلين راشد القمزي ومنصور المنصوري.