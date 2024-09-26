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دبلوماسية السلام

دبلوماسية السلام
27 سبتمبر 2024 00:01

نشاط دبلوماسي مكثف لوفد الإمارات المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، انطلاقاً من حرص الدولة على ترسيخ جسور التعاون والشراكة مع دول العالم، وتعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتحقق تطلعات الشعوب للسلام والتنمية والازدهار.
إحلال الأمن والاستقرار والسلم، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وحماية المناخ، ونشر التنمية، أولويات إماراتية، تنطلق منها الدولة في مشاركتها بأعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة، ورسالة الدولة الداعية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، من خلال إيجاد حلول للنزاعات سلمياً عبر الحوار، وللقضايا الإنسانية العالمية الأكثر إلحاحاً، وترسيخ أسس التفاهم والاحترام المتبادل بين الأمم. 
دور الإمارات المؤثر والحيوي يتجسد في الجهد الدبلوماسي المبذول داخل أروقة اجتماعات الأمم المتحدة؛ لتكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، عبر اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينهي دوامة العنف والكراهية والتطرف، ويقوم على أساس حل الدولتين، ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة للحياة الكريمة والآمنة.

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