الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

وفد كوريا لعلوم الرياضة يزور دبي لأصحاب الهمم

وفد كوريا لعلوم الرياضة يزور دبي لأصحاب الهمم
27 سبتمبر 2024 11:44

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
لجنة الأندية الأولمبية تناقش توسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية

أشاد سونج كانج يونج، رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة، بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم، في تهيئة أصحاب الهمم والاندماج الكامل بالمجتمع، في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، واصفاً منشآته بـ «المبهرة».
جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث تعرف من ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس الإدارة، وماجد العصيمي، المدير التنفيذي، على مرافقه ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية، وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء، باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.
وشاهد الوفد جانباً من تدريبات بعض فرق النادي وفيلماً توثيقياً عن إنجازاته المختلفة، وأبرز البطولات التي استضافها، والنجاحات التي حققتها بطولات «فزاع»، والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.
وشهدت الزيارة المباراة الاستعراضية في تنس الطاولة بين ثاني جمعة بالرقاد، وسونج كانج يونج، وانتهت لمصلحة بالرقاد 12-10.
من ناحيته، وصف ثاني جمعة بالرقاد الزيارة بالمثمرة، في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم، وفق أحدث الرؤى العلمية.
وأشار بالرقاد إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم عناصر الدعم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.
«وأضاف أن الاهتمام الكبير الذي ظل يجده أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم، من أجل السير على طريق النجاحات.
من جانبه، أكد ماجد العصيمي، أن زيارة الوفد الكوري حققت العديد من المكاسب العلمية التي ستكون لها انعكاساتها على أصحاب الهمم، وفق أفضل الممارسات العلمية، لخبرة المعهد في الأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي وفق نهج مدروس.
وقال العصيمي: إن اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم أهلهم للدمج الكامل في المجتمع لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

الإمارات
دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
ماجد العصيمي
ثاني جمعة بالرقاد
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة
اليوم 13:11
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات لديها رؤية أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي
اليوم 13:06
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
الرياضة
ريال مدريد ينازل أتلتيكو دون «سلاح مبابي»!
اليوم 13:05
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
الرياضة
تين هاج: فلسفة توتنهام في مصلحة اليونايتد!
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©