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الرياضة

بطل النرويج ضد حماية البيئة!

بطل النرويج ضد حماية البيئة!
27 سبتمبر 2024 18:57

كوبنهاجن (د ب أ)

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قرر نادي بودو جليمت بطل الدوري النرويجي لكرة القدم، ركوب حافلة لمسافة 220 متراً للوصول إلى ملعب مباراته في بطولة الدوري الأوروبي، بناء على طلبات من أصحاب حقوق البث التلفزيوني، وليس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا».
وأثار استخدام اللاعبين لحافلة من أجل قطع مسافة تبلغ 220 متراً للذهاب إلى الملعب، الذي استضاف لقاء الفريق ضد بورتو البرتغالي، حالة من الذعر في النرويج التي تحرص على حماية البيئة، لكن سيمن بيدرسن، المتحدث باسم النادي، صرح لوكالة الأنباء الألمانية قائلاً: «السبب وراء سفرنا معاً بالحافلة هو أن أصحاب حقوق البث التلفزيوني يريدون وصول الفريق معاً، لأنهم يحصلون على صور تلفزيونية أفضل، كما يمنحنا ذلك سيطرة أفضل، لأن أجزاء من المنطقة خارج الملعب مغلقة».
وفي الوقت نفسه، نفى متحدث باسم «اليويفا» أن يكون من قواعد الاتحاد أن يصل اللاعبون بالحافلة، فيما ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية «إن آر كي»، أن مسؤولي الفريق يعتقدون أن ذلك يتماشى مع قواعد الاتحاد القاري.
يذكر أن المباراة انتهت بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث تغلب بودو جليمت 3-2 على ضيفه بورتو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 1987 و2004، في مستهل لقاءات الفريقين بمرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

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