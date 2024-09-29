ليون يخطف تولوز بـ «البديل»!



باريس (أ ف ب)



عاد ليون من ملعب تولوز، بفوزه ثانٍ للموسم، وجاء بهدف قاتل 2-1، في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدا أن ليون سيكتفي بالتعادل الثاني للموسم، بعدما دخل الوقت بدل الضائع، وهو متعادل مع مضيفه الذي كان يتقدم عليه بفارق نقطة.

وجد ليون نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 14 بهدف ليان جبوهو، لكنه أدرك التعادل بهدية من المدافع الدنماركي راسموس نيكولايسن الذي حوّل الكرة بالخطأ في شباك فريقه (28).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح «البديل» البلجيكي ماليك فوفانا، البالغ 19 عاماً، في خطف هدف النقاط الثلاث، والفوز الثاني لفريقه (95).

وهذا الفوز، يعطي جمهور ليون الأمل، بعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين وجد الفريق نفسه في مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، إن كان بقيادة المدرب لوران بلان، أو خلفه الإيطالي فابيو جروسو، قبل أن يستعين في نهاية نوفمبر ببيار ساج الذي انتشله من كبوته، وصعد به حتى الوصول في نهاية الموسم إلى المركز السادس، ومنحه بالتالي بطاقة المشاركة في «يوروبا ليج».

وبدأ ليون الموسم الجديد بهزيمتين توالياً، ثم تنفس الصعداء بفوزه على ستراسبورج 4-3، لكنه عاد بعدها لينتكس مكتفياً بتعادل وهزيمة، قبل أن يخطف الانتصار الثاني الذي رفعه من المركز الخامس عشر إلى العاشر موقتاً بسبع نقاط، فيما تجمد رصيد تولوز عند خمس.

وبذلك، تحضر ليون بشكل جيد لرحلته إلى أسكتلندا، حيث يتواجه الخميس مع رينجرز في الجولة الثانية من مسابقة «يوروبا ليج»، بحلتها الجديدة، والتي بدأها بشكل جيد، من خلال فوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-0.