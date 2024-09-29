الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عالم أفضل

عالم أفضل
30 سبتمبر 2024 00:15

شراكة إنسانية وتنموية بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة تعكس التزام الدولة بتحقيق عالم أفضل، وتؤكد نهج القيادة الرشيدة بترسيخ آليات العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إرساء سبل الأمن والاستقرار والسلام، كما تبرز قيم ومبادئ الإمارات الداعية إلى توحيد الجهود، وتعزيز التكاتف، وبناء جسور التعاون في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً.
مباحثات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مع معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، استهدفت تعزيز التعاون، خاصة في المجالات الإنسانية والتنموية، والذي يبرز بشكل جلي عبر الدعم الإماراتي المتواصل لمؤسسات الأمم المتحدة، للقيام بدورها في احتواء التداعيات الإنسانية الناشئة عن النزاعات، واللجوء، والمناخ، ومكافحة الأمراض والأوبئة والفقر، وغيرها.
الإمارات تعتبر من أبرز المانحين العالميين في مجال المساعدات الإنسانية، وشريكاً رئيسياً للأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن تحقيق السلام والأمن الدوليين، يتطلب بالضرورة تحسين الحياة اليومية للبشر في كل مكان، عبر دعم مسارات التنمية المستدامة، لذلك تتضافر جهود الدولة والأمم المتحدة من خلال برامج ومبادرات ترمي إلى إيجاد حلول مستدامة، تسهم في إنشاء مجتمعات أكثر عدالةً وابتكاراً وازدهاراً.

أخبار ذات صلة
نشاط دبلوماسي مكثف لوفد الإمارات في الأمم المتحدة
سفير الدولة بالكويت يلتقي فهد اليوسف الصباح
الإمارات
الأمم المتحدة
عبدالله بن زايد
وزارة الخارجية
أنطونيو جوتيريش
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
أشخاص يسيرون على الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستهدف عشرات المواقع لــ«حزب الله» في لبنان
30 سبتمبر 2024
ترامب خلال تجمع انتخابي بمركز الفنون في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يصعد لهجته ضد المهاجرين وينتقد هاريس
30 سبتمبر 2024
مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة
30 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©