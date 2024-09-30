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الرياضة

قدوس يدعم صفوف كلباء بـ«الخبرة الإنجليزية»

قدوس يدعم صفوف كلباء بـ«الخبرة الإنجليزية»
30 سبتمبر 2024 10:12

فيصل النقبي (كلباء)
أعلنت شركة كلباء لكرة القدم عن التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإيراني سامان قدوس، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق برينتفورد، ويمتلك خبرة ميدانية كبيرة ليحل بديلاً للسلوفاكي فيليب كيش، الذي تعرض لإصابة تحرمه من مواصلة المشوار مع الفريق خلال الفترة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين.
يلعب قدوس كجناح هجومي وصانع ألعاب، ووُلد في السويد في 6 سبتمبر 1993، وبدأ مسيرته الكروية في الدوري السويدي، قبل أن ينضم إلى نادي أميان الفرنسي في الدوري الفرنسي، كما لعب لنادي برينتفورد الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الصعيد الدولي، اختار قدوس تمثيل منتخب إيران بدلاً من السويد، حيث كان مؤهلاً للعب لكلا المنتخبين، وشارك مع منتخب إيران في عدة بطولات دولية، بما في ذلك كأس العالم 2018، ويتميز قدوس بمهاراته الفنية العالية، وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف.
و أعرب محمد عبيد اليماحي رئيس شركة كلباء لكرة القدم، عن سعادته بالتعاقد مع الدولي الإيراني سامان قدوس، معتبراً إياه إضافة قوية للفريق.
وقال اليماحي: «نحن في نادي كلباء نهدف دائماً إلى تعزيز صفوف الفريق بلاعبين يمتلكون الخبرة والمهارة، وسامان قدوس يعد من أبرز اللاعبين في مركزه، بفضل خبرته الدولية ومستوياته المميزة في البطولات الأوروبية، ونحن على ثقة بأنه سيسهم بشكل كبير في تحسين أداء الفريق وتحقيق أهدافنا لهذا الموسم».
وأكد اليماحي أن النادي سيواصل دعمه للفريق وتوفير كل السبل لضمان النجاح في المرحلة المقبلة.

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