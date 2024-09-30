الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اعتداءٌ مُدان

اعتداءٌ مُدان
1 أكتوبر 2024 00:15

اعتداء غاشم ومدان وجبان على مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم، يضاف إلى محاولات القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن إخفاقاتها الكثيرة برفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات، واستخدامها التجويع سلاحاً في الحرب، وارتكابها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وعدم استجابتها إلى مطالبات الشعب السوداني المتواصلة بإنهاء هذه الحرب، ووقف تداعياتها الإنسانية المأساوية.
إدانات عربية لهذا الاعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب الأعراف والمواثيق، وانتهاك خطير للقانون الدولي يضاف إلى سلسلة ادعاءات زائفة تسوقها القوات المسلحة السودانية التي أقل ما يُقال عن شرعيتها في تمثيل الشعب السوداني إنها مثار شك، ما يستوجب عليها اتخاذ خطوة مهمة، والتحلي بالشجاعة السياسية عبر المشاركة في محادثات السلام، وأن تظهر قوتها من خلال إنهاء الحرب وليس شنِّها.
الإمارات وقفت طوال العقود الماضية إلى جانب الشعب السوداني، وتجدد دعواتها في مختلف المحافل الدولية بضرورة «إسكات صوت البنادق» بين الأطراف المتحاربة التي تسببت في حدوث هذه الكارثة، وهي وحدها القادرة على إنهاء النزاع، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، ومن دون عوائق، والعودة إلى الالتزام بالانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي
إدانات عربية واسعة للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
الإمارات
السودان
الخرطوم
القوات المسلحة السودانية
القانون الدولي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
علوم الدار
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
اليوم 19:10
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي
1 أكتوبر 2024
جانب من الخرطوم
الأخبار العالمية
إدانات عربية واسعة للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
1 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قرية الخيام في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستعد لبدء مرحلة جديدة من حرب لبنان
1 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©