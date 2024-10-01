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دعم لبنان

دعم لبنان
2 أكتوبر 2024 00:01

100 مليون دولار من المساعدات الإغاثية العاجلة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديمها لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة، في الوقت الذي تبذل فيه الدبلوماسية الإماراتية تحركاتها من أجل تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد القتال، ومنع سفك الدماء، وتوفير الحماية للمدنيين، انطلاقاً من التزام الدولة الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.
مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكلت موضع إشادة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي أكد أن الدعم كان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني؛ خاصة وأن مبادرة سموه ستسهم في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة العديد من التحديات، ودعم تطلعاته في أن ينعم بالاستقرار، والأمن، والازدهار، وتحقيق التنمية.
الدعم الإماراتي الذي استبق دعوة أممية عاجلة للمانحين لتوفير مبلغ 426 مليون دولار لدعم مليون شخص بالمساعدات الإنسانية في لبنان، امتداد لمواقف الدولة الأخوية الأصيلة تجاه لبنان، خلال المراحل السابقة، والتي أسهمت في تعزيز قدرته على مواجهة العديد من التحديات، كما يؤكد وقوف الإمارات مع كل ما يحفظ أمن لبنان، واستقراره، وسيادته، ووحدة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار.

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