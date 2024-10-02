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رؤى تنموية

رؤى تنموية
3 أكتوبر 2024 00:15

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتأمين أفضل المقومات لمجتمع مزدهر ومستقر، وترسيخ منظومة إنتاج وطني مستدام، بهدف بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتعزيز قدرات الدولة التنافسية عالمياً.
اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عنوانه الوطن والمواطن الذي يشكل الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية في مسيرتنا التنموية، كما يجسد حرص القيادة الرشيدة الدائم على تعزيز مكتسبات الدولة واستدامة تنميتها وتقدمها في جميع القطاعات، وتلبية تطلعات شعبها نحو المستقبل.
انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، والنهج الاستباقي للحكومة، الإمارات تمضي بكل ثقة نحو الخمسين، وترسخ سمعتها منطلقاً لأهم مشاريع ومبادرات التنمية في المنطقة والعالم، ورفع كفاءة الأداء وتعزيز مستويات الجاهزية، وتحقيق مراكز ريادية في التنمية المستدامة، بالتزامن مع سياسات خارجية تعزز الشراكات، وتوحد الجهود، وتحقق الاستقرار والازدهار، وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية.

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