قرعة «أبوظبي جراند سلام للجودو» 10 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تجرى قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، الخميس المقبل، بفندق ميلينيوم الوحدة، عبر تقنية الفيديو، وتنطلق المنافسات من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، في صالة «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية بمشاركة أبطال الجودو حسب التصنيف العالمي للمنتخبات، على أن يُغلق باب الاشتراك، قبل 24 ساعة من القرعة التي تجرى وفق المعايير الدولية التي حددها الاتحاد الدولي الذي يشرف على ترتيبات البطولة السنوية.

وتشهد بطولة أبوظبي جراند سلام، مشاركة أبطال العالم وأولمبياد باريس، وأبطال أبوظبي جراند سلام، والتي شهدت تتويج منتخبات إيطاليا وكندا وفرنسا بالمراكز الثلاثة الأولى، في غياب اليابان بطل العالم أبوظبي و«أولمبياد 2024».

يشارك منتخب الإمارات للجودو بـ 15 لاعباً ولاعبة، ويهدف في الظهور القياسي إلى بلوغ أهداف فنية ومعنوية، وفق رؤية مجلس إدارة اتحاد الذي يستعد مبكراً لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اتحاد الجودو الترتيبات لتنظيم البطولة السنوية التي رصد لها الاتحاد الجوائز العينية والتذكارية والمالية، وفقاً للائحة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل وزن على الميدالية الذهبية، و4000 يورو، والمدرب 1000 يورو، والثاني الميدالية الفضية و2400 يورو والمدرب 600 يورو، والثالث 1200 يورو، و300 يورو للمدرب.