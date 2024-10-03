بادوسا تنهي أحلام «ابنة الأرض» في بكين!



بكين (أ ف ب)



أنهت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 19 عالمياً المغامرة التاريخية للصينية شواي تشانج بفوزها عليها 6-1 و7-6، وبلغت الدور نصف النهائي في دورة بكين للألف نقطة للتنس.

ووضعت بادوسا (26 عاماً) حداً لأحلام ابنة الأرض المصنفة 22 عالمياً سابقاً التي تقهقرت للمرتبة 595 بسبب الإصابة، علماً أنها كانت تعرضت قبل مشاركتها في دورة بكين لـ24 هزيمة توالياً امتدت على مدى 600 يوم، في ثاني أسوأ سلسلة منذ بداية العصر المفتوح للتنس في عام 1968.

وباتت تشانج البالغة 35 عاماً الأقل تصنيفاً تصل إلى هذا الدور في تاريخ بكين، حيث سبق لها أن بلغت الدور ربع النهائي لإحدى بطولات «الجراند سلام» مرتين في مسيرتها.

في المقابل، تطارد بادوسا لقبها الخامس في الفردي على ملاعب الكرة الصفراء.

وخسرت تشانج التي فازت في مبارياتها الأربع الماضية في العاصمة الصينية من دون أن تخسر أي مجموعة، المجموعة الأولى في 23 دقيقة، ولم تفز سوى بست نقاط على إرسالها.

غير أن أداء بادوسا تراجع في المجموعة الثانية، وخصوصاً خلال الإرسال، وحصلت منافستها على فرصة لكسره منذ البداية، ونجحت في حسمه لمصلحتها، وتقدمت 2-0.

ومرة جديدة، تراجع أداء الصينية، فخسرت معظم التبادلات وخاطرت كثيراً، ما سمح لبادوسا بمعادلة النتيجة 3-3، ثم تقدمت 6-5 وأجبرت تشانج على رفع مستواها للحصول على فرصة خوض الشوط الفاصل «تاي بريك» على وقع تشجيع 15 ألف متفرج.

ورغم المؤازرة الجماهيرية على ملعب «دياموند كورت»، فشلت تشانج المتوجة بلقبين في فئة الزوجي في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا 2019 والولايات المتحدة 2021)، في الخروج فائزة بالرغم من المقاومة التي أبدتها.

وتواجه بادوسا، المصنفة ثانية عالمياً سابقاً، في نصف النهائي الأميركية كوكو جوف السادسة أو الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا الـ 115، والصاعدة من التصفيات.



