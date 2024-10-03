«رابطة المحترفين» تُعلن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس ومدرب.

ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم محمد فراس بالعربي «الشارقة»، عمر خربين «الوحدة»، وليد أزارو «عجمان»، يوري سيزار «شباب الأهلي»، كايو كانيدو «الوصل».

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، 3 لاعبين، هم عادل الحوسني «الشارقة»، أحمد الحوسني «خورفكان»، فهد الظحناني «بني ياس».

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في سبتمبر، أولاريو كوزمين «الشارقة»، باولو سوزا «شباب الأهلي»، جواو بيدور سوزا «بني ياس».

ويتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الثانية ظهر اليوم الخميس، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.