الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«رابطة المحترفين» تُعلن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر

«رابطة المحترفين» تُعلن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر
3 أكتوبر 2024 14:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة عمل
«وام» تفوز بجائزة نشر ثقافة الرياضة المجتمعية


أعلنت رابطة المحترفين، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس ومدرب.
ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم محمد فراس بالعربي «الشارقة»، عمر خربين «الوحدة»، وليد أزارو «عجمان»، يوري سيزار «شباب الأهلي»، كايو كانيدو «الوصل».
فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس، 3 لاعبين، هم عادل الحوسني «الشارقة»، أحمد الحوسني «خورفكان»، فهد الظحناني «بني ياس».
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في سبتمبر، أولاريو كوزمين «الشارقة»، باولو سوزا «شباب الأهلي»، جواو بيدور سوزا «بني ياس».
ويتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الثانية ظهر اليوم الخميس، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
الوصل
الوحدة
عجمان
شباب الأهلي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة عمل
اليوم 18:11
«وام» تفوز بجائزة نشر ثقافة الرياضة المجتمعية
الرياضة
«وام» تفوز بجائزة نشر ثقافة الرياضة المجتمعية
اليوم 18:05
دراسة: الخط الساحلي الأوروبي كان مليئاً بشعاب المحار
الترفيه
دراسة: الخط الساحلي الأوروبي كان مليئاً بشعاب المحار
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا
اليوم 17:59
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©