منصور بن محمد يوجِّه بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» نوفمبر المقبل



دبي (الاتحاد)



وجَّه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» في نوفمبر المقبل، والتي تجمع الرياضيين والمسؤولين والخبراء المعنيين بمختلف المجالات الرياضية لمناقشة المشهد الرياضي الحالي بدبي، وتحديد الأهداف المستقبلية، وإطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة التي تركز على دعم الرياضيين، وتعزيز مشاركة المجتمع، واستقطاب واكتشاف وتطوير الموهوبين، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

وقال سموّه: «هدفنا من الخلوة رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي، وتحديد أهم الأولويات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لمواصلة مسيرة الارتقاء بالمشهد الرياضي في الإمارة، من خلال الأكاديميات والمراكز والأندية الرياضية المتنوعة، وتنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية والتنافسية، واستضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية العالمية».

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي» برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، علي محمد المطوع، وأحمد زينل الخاجة، وسيد إسماعيل سيد الهاشمي، والدكتور عبد الله محمد الكرم، وماجد عبد الله العصيمي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

ودعا سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، المجتمع الرياضي بدبي للمشاركة في استبيان يطلقه «مجلس دبي الرياضي» في وقت لاحق لاستطلاع آراء الرياضيين والجمهور بشكل عام حول أهم الفرص المستقبلية وجوانب التطوير اللازمة، والتي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، علاوة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وأكد سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، أهمية دراسة المقترحات والتوصيات التي يخرج بها هذا الاستبيان والاستفادة منها خلال «خلوة دبي للرياضة» لتحقيق التقدم المنشود في مسيرة تطوير القطاع الرياضي بدبي من النواحي الفنية والتنظيمية والتشريعية والمساهمات العلمية والأكاديمية والتكنولوجية بالشراكة مع جميع المعنيين بالقطاع الرياضي.

وقال سموّه: «الرياضة جزء أساسي من الحياة في دبي وصحة وحيوية مجتمعها، والقطاع الرياضي شريك مهم في تعزيز جودة الحياة فيها، وتحقيق رؤيتها المستقبلية، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تسريع تحقيق الإنجازات في المجال الرياضي لتعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة المحلية والقارية وكذلك الدولية».

وأضاف سموّه: «يواصل مجلس دبي الرياضي تعاونه مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تأكيد مقومات التطوير المستمر لقطاع الرياضة، ليكون مواكباً للنجاحات البارزة المتحققة ضمن جميع القطاعات الأخرى في دبي، كما نعمل مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الدولية واستضافة الفرق والشخصيات الرياضية العالمية».

واطّلع سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الاجتماع، على أهم الفعاليات والبرامج والمبادرات الرياضية التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث أكد سموّه أهمية الالتزام بأعلى معايير جودة التنظيم والتي تُعدّ سمة متميزة لمختلف الفعاليات التي تشهدها دبي على تنوع أحجامها، ومنها الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس دبي الرياضي خلال الفترة المقبلة وقبل انعقاد خلوة دبي للرياضة، «استبياناً» يشرك فيه جميع الجهات المعنية بالقطاع من لاعبين وخبراء ومسؤولي الأندية والمؤسسات الرياضية، وكذلك الجمهور، من أجل تحديد أهم النقاط التي ستطرح خلال الخلوة، وستكون محل نظر ونقاش متعمق من أجل الخروج بمقترحات ورؤى تدعم الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق طفرة تطويرية ملموسة في القطاع الرياضي في دبي، وضمن شتى مساراته.