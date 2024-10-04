«سيدات أبوظبي الرياضي» يخطف الأضواء في «الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)



خطف فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، الأضواء في «الجولة الأولى»، ضمن تصفيات «المجموعة الأولى» من «دوري أبطال آسيا» المقامة حالياً في ووهان الصينية، عقب فوزه التاريخي والمثير على جامعة ووهان الصيني 2-1.

وتألقت نعيمة جمعة التي سجلت هدفي «أبوظبي الرياضي» في الدقائق الأخيرة من المبلراة التي شهدت أداءً قوياً من لاعبات الفريق على مدار الشوطين أمام صاحب الأرض والضيافة، رغم تقدم بطل الصين بهدف في بداية اللقاء الذي أقيم بملعب هانكو بمدينة ووهان، ونجح «أبوظبي الرياضي» بفضل تماسكه وإصراره في حصد أول 3 نقاط بالتساوي مع إنتشيون ريد إينجلز الكوري الجنوبي الذي تغلب على صباح الماليزي 3-0، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن «سيدات أبوظبي الرياضي».

وتتواصل المنافسات، الأحد، بإقامة مباراتين، الأولى بين ووهان جيانجهان وصباح الماليزي، والثانية بين «أبوظبي الرياضي» وإنتشيون في الجولة الثانية.

ووقف الجهاز الفني على مستوى ممثل كوريا الجنوبية، وتحديداً لاعبته الكينية تيريزا إنجيشا التي أحرزت هدفين متتاليين، بجانب مجموعة من المحترفات في الفريق الكوري الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف الكورية تشانج جانج.

وقالت المدربة سارة حسنين أن الفريق طوى صفحة لقاء الجولة الأولى، وبدأ يخطط للقاء المهم مع بطل كوريا، بعد الوقوف على مستواه المتميز، خاصة أنه يضم العديد من اللاعبات المحترفات، بجانب بعض العناصر الكورية، وكشف المنافس عن مستواه في المباراة الأولى، مما يتطلب اللعب أمامه بتوازن، تطلعاً إلى حصد نتيجة إيجابية، والاستفادة من لائحة التصفيات التي تنص على تأهل 8 فرق إلى المرحلة «ربع النهائي»، والتي تقام بنظام خروج المغلوب، ويتأهل له الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، وتقام منافسات دور الثمانية 22 و23 مارس 2025، ونصف النهائي، والمباراة الختامية من 21 إلى 24 مايو.