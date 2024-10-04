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«دراجات الإمارات».. انتصار مزدوج وسط الأمطار في كرواتيا

«دراجات الإمارات».. انتصار مزدوج وسط الأمطار في كرواتيا
4 أكتوبر 2024 10:51


أبوظبي (الاتحاد)

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حقق براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات فوزه الثامن هذا العام على مسار مشبع بمياه الأمطار في المرحلة الثالثة من سباق كرو في كرواتيا، وأظهر الدراج الأميركي مهارته وعزيمته، عندما انطلق على بعد 41 كيلومتراً من خط النهاية، وانضم إليه في البداية كيم هايدوك (من فريق إينيوس) قبل أن ينفصل عنه، ويحقق تقدماً يزيد على دقيقة على مجموعة المتسابقين الرئيسية.
ونظراً للرياح القوية وإغلاق الطرق، تم نقل نقطة انطلاق المرحلة من أوتوشاك إلى نوفي فينودولسكي، مما جعل المرحلة أقصر بمقدار 64.5 كيلومتر عما كان مخططاً له في البداية، وتم تسجيل الوقت للتصنيف العام عند مدخل مسار النهاية، على بعد 11.5 كيلومتر من خط النهاية.
واحتل إيجور أرييتا المركز الثاني بفارق 34 ثانية، ليحقق لفريق الإمارات نتيجة رائعة بمركزين أول وثان، وبفضل هذا الأداء، حصل ماكنولتي على القميص الأحمر للمتصدر قبل مواجهة المرحلة الرابعة.
ويخوض فريق الإمارات تحدي جيرو دي إميليا بقيادة النجم العالمي تادي بوجاشتار، بعد نجاحه الأخير في بطولة العالم بزيورخ، ويضم الفريق مجموعة من الدرجين الموهوبين في الطرق الصاعدة الذين يستعدون لسباق إيل لومبارديا، حيث يأمل الدراج السلوفيني في الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في عام 2023، عندما حقق فوزاً لا ينسى في بيرجامو.
وفي تصريح له، يقول تادي: «هذه الفترة من العام دائماً ما تكون واحدة من المفضلات لدي في السباقات، وستكون مميزة أكثر، وأنا أرتدي الآن قميص بطل العالم. ما حدث في زيوريخ كان حلماً بالنسبة لي. أياً كان ما سيحدث من هنا فصاعداً هو مكسب إضافي، ولكن بالنظر إلى الموسم المذهل الذي حققناه كفريق، نريد أن نستمر حتى السباق الأخير، وننهيه بأداء قوي. هذه السباقات الكلاسيكية في نهاية العام في إيطاليا هي سباقات جميلة ومثيرة للحماس ونحن مستعدون لمنحها جهداً كبيرًاً».

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
كرواتيا
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