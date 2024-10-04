الزمالك يكشف موعد «المنع الإعلامي» بعد «حفل السوبر»

أبوظبي (الاتحاد)



كشفت مصادر خاصة لـ«الاتحاد»، موقف مجلس إدارة نادي الزمالك من ظهور اللاعبين وأعضاء المجلس في البرامج التليفزيونية، بعد الفوز بالسوبر الأفريقي الذي تُوج به «الأبيض» على حساب الأهلي 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وقالت المصادر، إن مجلس إدارة الزمالك اتفق مع اللاعبين على السماح لهم الظهور في البرامج لأيام معدودة منذ التتويج بالسوبر في إطار الاحتفال باللقب القاري على حساب الغريم التقليدي.

وأضافت المصادر أنه بداية من اليوم «الجمعة» يغلق الزمالك ملف الاحتفال بالسوبر الأفريقي وظهور اللاعبين والإداريين في البرامج التليفزيونية قبل يوم من العودة إلى التدريبات الجماعية السبت، للتركيز والاستعداد الجيد لخوض السوبر المصري، في أبوظبي بالإمارات، والتي يفتتحها بمواجهة بيراميدز 20 أكتوبر في نصف النهائي.