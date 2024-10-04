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الرياضة

«خيول ياس» تسيطر على بطولة «الأمهار العربية» في فرنسا

«خيول ياس» تسيطر على بطولة «الأمهار العربية» في فرنسا
4 أكتوبر 2024 18:41

 
عصام السيد (أبوظبي)

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سيطرت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على المركزين الأول والثاني عبر «معتز» و«مقبول» على بطولة قطر للخيول العربية في سن ثلاث سنوات، والتي أقيمت بمضمار سانت كلود العريق في فرنسا.
واجتذب سباق تحدي قطر للأمهار للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وجائزته المالية 100 ألف يورو، 9 أمهار من نخبة الخيول العربية الأصيلة، الناشئة صاحبة الانتصارات الباهرة في الساحة الأوروبية، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق.
وفرض المهر «معتز» ابن «منجز» والفرس «رخا»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، بقيادة الفارس جوليوم جودجاي، سيطرته في المراحل النهائية، بعد أن انقض على الصدارة في الرميات النهائية، وتمكن من حصد اللقب، منهياً السباق في زمن 2:29:91 دقيقة.
وبعد مجهود وافر في التنافس، حل في المركز الثاني، بفارق رأس ممثل «ياس» المهر، «مقبول» ابن «أف البحر» والفرس «غالبة»، بقياده أليكس بوشين، فيما حل في المركز الثالث بفارق طولين «مجادلة» لمحمد الحزيمي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل بارزلونا.
عقب ختام الشوط تسلم مسلم العامري جائزة الفوز إنابة عن إسطبلات ياس لإدارة سباقات الخيل إلى جانب المدرب توماس دوميللو، والفارس جوليوم جودجاي.

الإمارات
خيول ياس
فرنسا
الخيول
سباقات الخيول
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