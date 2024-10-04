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الرياضة

ماريسكا: تشيلسي ليس جاهزاً لمقارعة السيتي وأرسنال

ماريسكا: تشيلسي ليس جاهزاً لمقارعة السيتي وأرسنال
4 أكتوبر 2024 19:31

 
لندن (أ ف ب)

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قال الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، إن فريقه ليس جاهزاً بعد لمقارعة مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم بدايته المميزة هذا الموسم.
يحتل الفريق «الأزرق» المركز الرابع في الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ويملك أفضل هجوم (15)، بعد فوزه في أربع مباريات من أصل ست في «البريميرليج» تحت إشراف مدربه الجديد.
ويُعد الشاب كول بالمر، صاحب رباعية في الشوط الأول ضد برايتون الأسبوع الماضي، من أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم.
أظهر ماريسكا عمق تشكيلة تشيلسي، بعد إجرائه تبديلات جذرية على الفريق الذي تغلب على خنت البلجيكي 4-2 في مسابقة «كونفرنس ليج» القارية.
رغم ذلك، وبعد ثلاثة أشهر من استلامه منصبه، استبعد مدرب ليستر سيتي السابق أن يكون فريق غرب لندن قادراً على منافسة حصانَي الدوري سيتي وأرسنال، وإحراز لقبه الأول منذ 2017.
قال ماريسكا «لا أعتقد حقاً أنه بمقدورنا التنافس مع السيتي وأرسنال، لأننا لنسا جاهزين».
تابع «لأن السيتي يعمل مع مدرب واحد منذ تسع سنوات وأرسنال منذ خمس، أنت بحاجة للوقت إذا أردت التنافس على بطولات مهمة».
ويستضيف تشيلسي، سادس الموسم الماضي، نوتنجهام فوريست الأحد، باحثاً عن فوزه الرابع توالياً في الدوري.

 

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