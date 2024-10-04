روسيا تعلن نشوب حرائق في مستودعات وقود جراء هجوم

اندلعت حرائق الليلة الماضية في مستودعي وقود روسيين بمنطقة "فورونيج"، إثر هجوم بطائرات مسيرة، حسبما ذكرت ألكسندر جوسيف حاكم المنطقة اليوم الجمعة.

وكتب جوسيف، عبر تطبيق "تلغرام"، أن أجزاء من مسيرة قتالية تم اعتراضها سقطت في المنشأة وأشعلت حريقا في صهريج فارغ.

وتم نشر مقاطع مصورة لهجوم بمسيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن اللقطات لم توضح مدى الأضرار.

وذكرت خدمات الطوارئ الروسية أيضا، اليوم، أنها تكافح حريقاً كبيراً نشب في عدة خزانات وقود قريبة من "بيرم" في منطقة "أورال" نحو 1700 كيلومتر من أوكرانيا.

ولم تشر خدمات الطوارئ إلى هجوم بمسيرات لكن المسيرات باتت قادرة الآن على التحليق لمثل هذه المسافات.