البوسنة تؤجل المباريات بسبب الفيضانات والانهيارات



(رويترز)



أجل الاتحاد البوسني لكرة القدم جميع المباريات في المسابقات التابعة له، بعد تسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في البلاد.

واتُخذ القرار خلال اجتماع طارئ، إذ تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في تدمير منازل وطرق وجسور، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.

وقال الاتحاد البوسني: «بعد الاجتماع الطارئ، تم إعلان حالة كوارث طبيعية ناجمة عن فيضانات وانهيارات أرضية في البوسنة والهرسك».

وتسببت الفيضانات في تدمير البنية التحتية في العديد من الأندية، وناشد نادي برنياتي المنتمي للدرجة الثالثة المجتمع المحلي لتقديم المساعدة، بعد أن غمرت المياه أرض الملعب ومباني النادي.

وكتب النادي على فيسبوك: «تمكن أشخاص أخيار ومدربون وآباء، ومحاربون قدامى، ولاعبو الفريق الأول من إصلاح الأضرار قدر الإمكان، شكراً جزيلاً للجميع، ونأمل أن نكون جميعاً بخير، وأن ينقضي الأمر أيضاً».