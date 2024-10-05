

معتز الشامي (أبوظبي)



يستعد العين لمواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة أمام الوحدة، الأحد، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام باستاد هزاع بن زايد، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل الدوافع الكبيرة التي تسبق اللقاء المرتقب لكلا الفريقين، لمواصلة حصد النتائج الإيجابية بالنسبة لـ «الزعيم»، بعد الفوز على الوصل في الجولة الماضية، فضلاً عن رغبة «العنابي» في حصد نتيجة تعيد الثقة، وتضع الفريق على طريق المنافسة على الصدارة.

ويتوقع أن يحسم الجهاز الفني للعين موقف المهاجم لابا كودجو، الذي تعرض للإصابة، وتم استبعاده في آخر مباراتين للفريق، سواء أمام الوصل بالجولة الماضية، أو الغرافة القطري في «دوري أبطال آسيا للنخبة».

وشدد المدرب كريسبو على أن غياب لابا طبيعي للغاية، ونفى وجود أي أزمات أو مشكلات أو كما يروج البعض لتمرد اللاعب أو خروجه من حسابات الجهاز الفني، مشيداً في تصريحات إعلامية، بالتزام لابا وروحه القتالية العالية، ورغبته في مساعدة الفريق وزملائه اللاعبين، وأوضح أن لابا لم يخض حصصه التدريبية بعد مباراة السد، بعدما شعر ببعض الآلام، وبالتالي خضوعه لبرنامج تأهيل خاص، ويخوض بكل تركيز ومتابعة من الجهازين الطبي والفني.

وأضاف: «أود التأكيد أن هناك حقيقة واحدة، وهي لا وجود لأي خلاف على الإطلاق في الفريق، سواء مع لابا أو أي لاعب آخر، وشخصياً فخور وسعيد جداً بوجود لابا ضمن قائمة الفريق، ومنذ أن لعب لمدة 40 دقيقة أمام السد، لم يتمكن بعدها من إكمال حصة تدريبية حتى الآن بسبب الإصابة، وأنتظر أن يكمل جاهزيته بنسبة 100%، لأن فريقي في حاجة لوجوده ضمن القائمة الأساسية».

وعن «الكلاسيكو» أمام الوحدة، قال: «تركيزنا منصب حالياً على استعادة التوازن البدني، في أعقاب المواجهات التي خضناها خلال المرحلة الماضية، ومستعدون لمواجهة «الديربي».

وعن المشاكل الدفاعية في أداء الفريق، والتي ظهرت بالمواجهات السابقة، قال: «هناك بعض الأمور التي تتطلب تحسيناً في الدفاع، ولكن لن أفصل، وأقول لدينا فريق مقسم إلى جزءين دفاعياً وهجومياً، لأن منظومة اللعب واحدة، والأدوار واضحة لجميع أعضاء الفريق في الناحيتين، والواقع يؤكد أننا نؤدي بصورة جيدة، ولكننا مطالبون بالتحسين من خلال إعادة ترتيب الأوراق، وتصويب الأخطاء لإحداث التوازن المطلوب على أرض الملعب، ولن أبحث عن أعذار، غير أن الواقع يؤكد أننا نواجه تحدياً مرتبطاً بالروزنامة، وعندما نجد المساحة يلتحق اللاعبون بالمنتخبات الوطنية، وعندما يعود الفريق للمسابقات الرسمية نخوض مباريات مضغوطة».

واختتم كريسبو حديثه، موجهاً رسالة لجمهور نادي العين قائلاً: «لقد صنعتم الفارق في كل المواجهات، ويتوجب علينا أن نعزز من ثقتنا في قدرات الفريق، ولا أحد يريد أن يخسر، ولكن في كرة القدم كل النتائج واردة بمختلف المسابقات، وجميع لاعبينا في درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة الوحدة، ونملك الفرصة لتقليص فارق الصدارة وحصد النقاط الثلاث مع الاحترام لطموحات المنافس».