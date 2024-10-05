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الرياضة

الجزيرة يعزف «لحن السداسية»

الجزيرة يعزف «لحن السداسية»
5 أكتوبر 2024 19:24

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق الجزيرة فوزاً كبيراً على دبا الحصن، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دبا الحصن، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي دبا الحصن من دون رصيد، بعد خسارته الخامسة على التوالي.
تقدم فيتسبوس للجزيرة في الدقيقة الخامسة، وعزز برونو دي أوليفيرا تقدم فريقه في الدقيقة 12، قبل أن يضيف رامون ميرزا الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 15 و23، وعاد برتو دي أوليفيرا، ليسجل الهدف الخامس، في الدقيقة 51، وأكمل محمد النني «السداسية» من ضربة جزاء، في الدقيقة 61، فيما سجل هدف دبا الحصن، ميدانا في الدقيقة 67. وجاءت المباراة من طرف واحد، حيث سيطر الجزيرة على مجريات الأمور بشكل شبه تام، منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، فيما لم يظهر دبا الحصن هجومياً، إلا في كرة هدف ميدانا، لينتهي اللقاء بـ «سداسية» تاريخيّة، في أول لقاء يجمع الفريقين في «دوري المحترفين».

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
دبا الحصن
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