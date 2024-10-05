شراكات الإمارات

من أجل مستقبل أفضل للشعوب، تواصل الإمارات بناء شراكات اقتصادية شاملة بجميع أنحاء العالم. الاتفاقية الجديدة التي شهد إطلاقها أمس في بلغراد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، تدشِّن حقبة جديدة من النمو المستدام، وتفتح آفاقاً أوسع من التعاون لتعزيز المصالح المتبادلة. ترسِّخ الاتفاقية مكانة الإمارات بوابةً رئيسيةً لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، باعتباره هدفاً استراتيجياً للشراكات الكبرى التي تبرمها الدولة تباعاً تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ سبتمبر 2021. يعد البرنامج ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الجديدة لمضاعفة إجمالي التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، في إطار «مشاريع الخمسين» لتعظيم حدود النمو والتنمية المستدامة خلال الخمسين عاماً المقبلة. الحصيلة الإجمالية لاتفاقيات الشراكة الشاملة تشمل حتى الآن أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية. في هذا الإطار، تبذل الإمارات قصارى جهدها، لتوطيد أسس التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المجتمعات لتحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار وضمان الأمن الغذائي. لتيسير الوصول إلى هذه المستهدفات، تعمل الإمارات بدأب، وتشجع على تسوية الأزمات عبر الحوار والتعاون.. لأن الحلول السلمية تضمن الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.