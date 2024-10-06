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الرياضة

الشارقة يحافظ على الصدارة بـ «ضربتي جزاء»

الشارقة يحافظ على الصدارة بـ «ضربتي جزاء»
6 أكتوبر 2024 22:11

 
علي معالي (الشارقة)

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حافظ الشارقة على صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على العروبة 2-1 ضمن «الجولة الخامسة» باستاد خالد بن محمد بـ «الإمارة الباسمة»، وسجل هدفي «الملك» كايو لوكاس من ضربتي جزاء في الدقيقتين 58، و69، وللعروبة «البديل» عبدالله العامري في الدقيقة 84، ليرفع «الملك» رصيده إلى 15 نقطة، ويستمر العروبة دون رصيد حتى الآن.
بدأ الشارقة مهاجماً معتمداً على وجود كايو لوكاس وكمارا ولوان بيريرا، ونجح العروبة خلال الشوط الأول في القضاء على خطورة لاعبي الشارقة.
وفي الشوط الثاني، افتتح الشارقة النتيجة بهدف في الدقيقة 58 من ضربة جزاء ترجمها كايو لوكاس، وبعدها بدقيقتين يطرد الحكم اللاعب جابريال كاك من العروبة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
ويرتكب عبدالله يوسف، حارس العروبة، خطأ مع خالد الظنحاني يحتسبه الحكم ضربة جزاء ثانية، يسجل منها كايو الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 69.
لم يستسلم العروبة رغم النقص العددي، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 84 من خلال «البديل» عبدالله العامري.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العروبة
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