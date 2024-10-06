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التنمية للجميع

التنمية للجميع
7 أكتوبر 2024 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، شهدا توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، تطلق مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري، وفي مختلف المجالات، بين البلدين الشقيقين، بما يترجم رؤية قيادتي البلدين لبناء اقتصاد مستدام، ورفع وتيرة أرقام النمو المتبادل، وتحقيق الاستقرار والازدهار، والإسهام معاً في تعميم أوجه التنمية بالمنطقة.
اتفاقية الشراكة التي تأتي امتداداً لعلاقات تاريخية، وقاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي، وإيماناً بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة والعالم، تمهد الطريق أمام توفير مزيد من فرص العمل، وتحسين سلاسل التوريد، ومواصلة استكشاف أوجه التعاون المثمر، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله الثاني بن الحسين، أكدت الحرص على العمل الجماعي لتكثيف جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومنع توسيع الصراع، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة، انطلاقاً من نهج البلدين في تشجيع فتح قنوات الحوار، وتهيئة الفرص نحو إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن الاستقرار والأمن والتنمية للجميع.

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