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الترفيه

يخوض 30 ماراثونا في 30 يوما لمحاربة مرض نادر

مايك همفريز يمر أمام كنيسة "ساغرادا فاميليا" خلال مشاركته في ماراثون برشلونة
7 أكتوبر 2024 23:21

بعدما ركض 42 كيلومترا في برشلونة يوم الجمعة، عاد مايك همفريز إلى شاحنته سريعا ليقطع مسافة 200 كيلومترا إلى أندورا حيث ركض المسافة عينها في اليوم التالي.
كان السباقان مجرد بداية لتحد هائل لأغراض خيرية وضعه همفريز لنفسه هذا الشهر وهو المشاركة في 30 سباقا للماراثون في 30 يوما في 30 مكانا مختلفا.

  • مايك همفريز يشارك في ماراثون
    مايك همفريز يشارك في ماراثون
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وقال من شاحنته في برشلونة "سأكون صادقا، هذا التحدي جنوني، حاولت عائلتي إقناعي بالعدول عنه مرات عديدة".
وطلبوا منه توزيع السباقات على مدار ستة أشهر أو تعيين طاقم دعم، لكنه أصر على القيام بذلك بمفرده وفي إطار زمني أقصر.
يجمع العداء البريطاني، البالغ 33 عاما، والذي يكشف عن تحركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأموال للإنفاق على بحث عن أمراض الخلايا العصبية الحركية وهو مرض نادر يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي وليس له علاج ويؤدي في النهاية إلى الوفاة.

  • مايك همفريز خلال المشاركة في ماراثون
    مايك همفريز خلال المشاركة في ماراثون

في يومه الخامس، وبعد المشاركة في سباقات ماراثون أخرى في كان وموناكو في فرنسا، أظهرت صفحته على منصة جمع التبرعات الخيرية عبر الإنترنت (جو فاند مي) أنه جمع 7790 جنيها إسترلينيا (10187 دولارا أميركيا).

  • مايك همفريز في شاحنته
    مايك همفريز في شاحنته

واتخذ همفريز هذا القرار بعد تشخيص إصابة صديقه كريج إسكريت بهذا المرض.
توفي كارل جيبلين، صديق آخر له، بسبب هذا المرض في عام 2013 وأراد أن يفعل شيئا للتخفيف من شعوره بالعجز.
وقال همفريز "إذا تمكنت من رفع مستوى الوعي، فيمكننا الحصول على المزيد من التمويل".

المصدر: رويترز
التحدي
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