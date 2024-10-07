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مساندة الأشقاء

مساندة الأشقاء
8 أكتوبر 2024 00:15

الإمارات مستمرة في سرعة استجابتها للأزمة الإنسانية في لبنان الشقيق، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز جهود الإغاثة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب في ظل هذه التحديات الراهنة جراء الحرب التي تسببت بنزوح وتشريد أكثر من مليون شخص، وخلَّفت كارثة إنسانية جديدة إلى جانب ما يحصل في قطاع غزة.
30 مليون دولار، مساعدات عاجلة من الإمارات إلى النازحين اللبنانيين إلى سوريا، وتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق، إضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها لدعم لبنان بقيمة 100 مليون دولار، تتوج بإطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي تُعبِّر عن التضامن وتضافر الجهود الوطنية، للوقوف بجانب الشعب الشقيق حتى تنجلي ظروفهم الراهنة. 
الإمارات لم ولن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وغزة، خاصة أن المساعدات الإنسانية تشكل شريان الحياة لمن يعانون نقصاً حاداً في الموارد الطبية والغذائية؛ نتيجة للقصف المستمر، فيما تواصل الدولة دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية، ولتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وصولاً إلى وضع حد لهذه المآسي الإنسانية بوقف فوري لإطلاق النار.

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