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عطاء مستدام

عطاء مستدام
10 أكتوبر 2024 00:15

تجاوب رسمي، وتفاعل مجتمعي، وجهود تطوعية، مع انطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعماً للشعب اللبناني الشقيق إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية الصعبة والظروف الراهنة الحرجة، بما يجسد حرص القيادة الرشيدة على مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم، ويعكس القيم الإنسانية المتأصلة في المجتمع الإماراتي لعمل الخير والعطاء المستدام.
الحملة التي تقام بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تتكاتف فيها جهود مؤسسات الإغاثة الوطنية، والمؤسسات الرسمية والأهلية، لتقديم المساعدات النقدية والعينية، وسط تثمين دولي وأممي ولبناني لسرعة استجابة الإمارات لهذه الأزمة الإنسانية التي تحتاج لتضافر الجهود الدولية بهدف احتواء تداعياتها من نزوح ونقص في الإمدادات الصحية والغذائية. 
 الإمارات تواجدت بقوة على الساحة الإنسانية في لبنان، في إطار التزام الدولة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الشقيق، وتقديم الدعم الإنساني اللازم له وبالسبل كافة، بالتزامن مع تحركاتها الدبلوماسية لوقف القتال ومنع سفك الدماء، والحيلولة من دون انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه.

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