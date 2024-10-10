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الرياضة

مانشستر يونايتد يعلن غياب ديالو لـ «وعكة»

مانشستر يونايتد يعلن غياب ديالو لـ «وعكة»
10 أكتوبر 2024 08:49

 
مانشستر (رويترز)

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قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مهاجمه أماد ديالو انسحب من منتخب كوت ديفوار الذي يستعد لمباراتين أمام سيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، بسبب وعكة صحية.
وعاد ديالو «22 عاماً» إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ مارس 2023، ليخوض أول مباراتين في التصفيات، إذ شارك في فوز بلاده على زامبيا وتشاد في سبتمبر الماضي.
وأصبح ديالو رابع لاعب من «اليونايتد» يضطر للغياب عن منتخب بلاده هذا الأسبوع، بعد المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، ولاعب الوسط الإنجليزي كوبي ماينو، والمدافع المغربي نصير مزراوي.
وتستضيف كوت ديفوار، الفائزة بكأس الأمم الأفريقية الماضية على أرضها في فبراير، منتخب سيراليون يوم الجمعة ثم تواجهه مرة أخرى خارج أرضها يوم الثلاثاء.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
كوت ديفوار
تصفيات أمم أفريقيا
سيراليون
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