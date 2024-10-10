بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تصل إلى الفجيرة



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة الجولة الرابعة، من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لفئة «البدلة»، وتقام في مجمع الشيخ زايد الرياضي في الفجيرة، وتستمر إلى الأحد المقبل، بمشاركة 2200 لاعب ولاعبة.

وتشهد الجولة إقبالاً لافتاً من الأندية والأكاديميات على المشاركة، بما يعكس الأهمية الكبرى التي تتمتع بها البطولة، والتنافسية العالية بين الأندية والأكاديميات، لتحقيق أكبر عدد من النقاط والتتويج باللقب في الجولة الختامية التي تقام في ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أصبحت محطة مهمة بالنسبة لجميع الأندية والأكاديميات، لما تقدمه من تجربة تنافسية على مدار 5 جولات، كما تتيح لهم اختبار قدرات لاعبيهم في بيئة تنافسية عالمية المستوى، واكتشاف المواهب لمنحهم الدعم اللازم للتفوق واستكمال مسيرة النجاح والتألق،. كما تواصل البطولة مساهمتها في تعزيز التفاعل المجتمعي والتبادل الثقافي، ولا سيما في ظل الحضور الجماهيري اللافت الذي تحصده من جمهور الجوجيتسو من مختلف الجنسيات والثقافات الذين يجمعهم الشغف برياضة الجوجيتسو والرغبة بتشجيع أبنائهم».

وأضاف: «يعكس تنظيم بطولة بهذا المستوى الدعم اللامحدود والمتواصل الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة، حرصاً منها على تعميم فوائد رياضة الجوجيتسو وغرس قيمها النبيلة في المجتمع، وتمتاز البطولة بأنها تقام في مناطق مختلفة من الدولة على مدار جولاتها، ما يسهم في توفير تجربة متميزة للجمهور ومنح الأهالي والأسر فرصة حضور المنافسات وتشجيع أبنائهم والاحتفال بإنجازاتهم».

وقال زايد الكعبي مدرب العين: «حرصنا على المشاركة بعدد كبير من لاعبينا في مختلف الفئات، لأننا نرغب بمنحهم فرصة المشاركة في البطولة القوية، وخوض النزالات ضمن أجوائها التنافسية التي تضاهي أبرز البطولات العالمية، حيث تسمح جولاتها المتعاقبة على مدار العام بالمنافسة على حصد أكبر عدد من الميداليات والألقاب، لتعزيز رصيد النادي، ونضع نصب أعيننا على لقب البطولة، مع اقتراب موعد الجولة الأخيرة منها، وتسهم مشاركتنا في البطولة أيضاً في ضمان جاهزية اللاعبين لخوض البطولات القارية والدولية، وتساعدهم على الحفاظ على لياقتهم ومواصلة تطورهم، كما نولي أهمية كبرى لهذه البطولة، لأنها تأتي قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الحدث الأهم والأضخم على خريطة الجوجيتسو العالمية».

وقال زايد الرفاعي لاعب نادي الجزيرة وزن 46 كجم فئة الشباب: «أتطلع لانطلاق البطولة وخوض نزالاتها، وشاركت في الجولات السابقة، وحققت نتائج جيدة، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة المنافسين والتفوق عليهم، وبذلت جهداً كبيراً في التحضير، وركزت خلال الفترة الماضية على صقل مهاراتي وإضافة تكتيكات جديدة إلى أسلوبي، وأحاول إنهاء النزالات سريعاً والحصول على الإخضاع لأحافظ على طاقتي للأدوار النها