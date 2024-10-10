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الحمرية والدفاع عن النفس ينظمان التحدي في 4 رياضات

الحمرية والدفاع عن النفس ينظمان التحدي في 4 رياضات
10 أكتوبر 2024 18:44

 
الشارقة (الاتحاد)

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ينظم نادي الحمرية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس «تحدي شاطئ الحمرية» الرياضي، برعاية مجلس الشارقة الرياضي 25 و26 أكتوبر الحالي، على شواطئ الحمرية، وتتضمن 4 رياضات «الجوجيتسو والتجديف بالكاياك وشد الحبل والرجل الحديدي».
ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للرياضيين من مختلف الأندية والفرق إلى التسجيل للمشاركة في التحدي والاستمتاع بالفعالية والمنافسة على المراكز الأولى والجوائز.
وقال حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن النادي سعيد بتنظيم «تحدي شاطئ الحمرية»، بالتعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، خاصة بعد نجاح بطولة كأس الشارقة للجوجيتسو التي احتضنها النادي في أغسطس الماضي.
وقال: نادي الحمرية يستهدف من ذلك تشجيع المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية، واكتشاف مواهب رياضية جديدة يمكن أن تنتسب مستقبلاً للأندية الرياضية.
ووصف أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إقامة تحدي شاطئ الحمرية بأنه فرصة لتعزيز الرياضة المجتمعية، لدورها باستقطاب العائلات لممارسة الرياضة أو متابعتها، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وفرصة للاستعداد للبطولات المقبلة وخصوصاً في الجوجيتسو، مبيناً أن اللجنة المنظمة المنبثقة من الناديين حريصة على أن يخرج الحدث الرياضي بالشكل اللائق.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
الحمرية
الجوجيتسو
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