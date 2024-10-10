الإمارات تبدأ جهوداً مكثفة لجمع التبرعات العينية والنقدية في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاقها، في وقفة إنسانية إماراتية مع الشعب اللبناني، تعكس مبادئ الاتحاد وقيم المجتمع ورسالة الخمسين، بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق في الأزمات والمحن، ومساندة الشعوب ومساعدة المحتاجين في الظروف الطارئة والمواقف الصعبة.

حملة تضامن إنساني واسعة لتقديم التبرعات عبر القنوات التلفزيونية المحلية التي تلتقي في بث موحد اليوم لهذه الغاية النبيلة، أو عبر الحسابات البنكية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومن خلال الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية التابعة للهيئة، والجمعيات الرسمية بالدولة، إضافة إلى إمكانية تقديم التبرعات العينية في أماكن تجميع وتعبئة حِزم الإغاثة الإنسانية غداً في دبي، وبعد غدٍ في أبوظبي.

حملة تُعبِّر عن جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، وتعكس المسؤولية الإنسانية التي تضطلع بها الإمارات تجاه الشعب اللبناني ومساندته في الظروف التي يتعرض لها جراء الحرب وتداعياتها، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية وأممية لتقديم المواد الإغاثية بسرعة واستدامة، وليكون الجميع يداً واحدة في دعم الأشقاء اللبنانيين.