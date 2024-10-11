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الرياضة

كولومبيا.. «المرارة الأولى»!

كولومبيا.. «المرارة الأولى»!
11 أكتوبر 2024 10:53

 
لاباز (د ب أ)

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واصل منتخب بوليفيا صحوته في تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، المؤهلة لكأس العالم 2026.
وألحق المنتخب البوليفي الهزيمة الأولى بكولومبيا في التصفيات الحالية، بعدما تغلب عليه 1- صفر، في الجولة التاسعة للتصفيات.
وتحدى المنتخب البوليفي النقص العددي في صفوفه، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين مبكراً منذ الدقيقة 21، إثر طرد لاعبه هيكتور كويلار، بعدما أحرز لاعبه الشاب ميجيل تيرسيروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.
وارتفع رصيد بوليفيا، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والرابع في مشواره بالتصفيات مقابل 5 هزائم، إلى 12 نقطة في المركز السادس.
في المقابل، توقف رصيد منتخب كولومبيا، وصيف النسخة الأخيرة لبطولة كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» صيف العام الحالي، عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني «المتصدر».
وتصعد المنتخبات الستة الأولى لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يلعب صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم
كولومبيا
بوليفيا
الأرجنتين
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