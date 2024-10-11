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تجاوب واسع

تجاوب واسع
12 أكتوبر 2024 00:01

تجاوب مجتمعي ومؤسسي واسع مع البث التلفزيوني الموحد لجمع التبرعات النقدية، ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي أطلقها  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للوقوف إلى جانب الأشقاء، بالتزامن مع وصول مساعدات إغاثية إضافية للشعب اللبناني، أرسلتها الإمارات على متن طائرة تاسعة حملت 37 طناً من المستلزمات الخاصة بالطفل والمرأة.
آلاف المتطوعين يحتشدون اليوم في دبي، وغداً في أبوظبي، للمشاركة في تجميع وتعبئة حِزم الإغاثة الإنسانية لمصلحة الشعب اللبناني، ضمن فعاليات الحملة التي عكست مستوى التضامن الإنساني للمجتمع الإماراتي مع الشعب اللبناني الشقيق، كما جسدت دعم الإمارات الثابت والمستمر للشعب اللبناني، استناداً إلى رسالة الدولة الهادفة للوقوف مع الشقيق والصديق، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
دعم الإمارات الإنساني للبنان وشعبه لا يتوقف عند المستوى الوطني، بل يتعداه إلى تنسيق الجهد الدولي لاحتواء الأزمة الإنسانية في لبنان، كما تشكل أرضها الطيبة منطلقاً للمساعدات التي تقدمها مؤسسات الإغاثة الدولية والأممية البارزة للشعب اللبناني، بغرض التخفيف من وطأة المعاناة جراء الأحداث الراهنة، وتلبية الاحتياجات العاجلة، وبخاصة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.

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