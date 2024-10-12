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مواقف أصيلة

مواقف أصيلة
13 أكتوبر 2024 00:15

في مواجهة كل أزمة طارئة بالمنطقة أو خارجها، تسارع الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لمد يد العون والمساندة لدعم الشعوب المنكوبة. مواقف إنسانية نبيلة صارت عنواناً ثابتاً ونهجاً راسخاً مع الأصدقاء والأشقاء على حد سواء، بما يعكس أصالة مجتمع الإمارات.. تحشد الدولة الآن أقصى الجهود لتقديم المزيد من المساعدات للأشقاء اللبنانيين لإغاثتهم في محنتهم، كما فعلت -وما تزال- مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة وآخرين في شتى أنحاء العالم. حجم التبرعات والتفاعل المجتمعي وعدد المتطوعين والمبادرين للمساعدة من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والأديان، بلغ مستويات استثنائية، تؤكد أن نهر العطاء في الإمارات متدفق بلا انقطاع، وأن التعايش والتسامح يزيدان النسيج المجتمعي متانة وصلابة، وأن العمل الخيري إرث إنساني خالد تتوارثه الأجيال منذ غرس بذرته الأولى المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. استجابة إنسانية نوعية ليست جديدة ولا غريبة على الإمارات التي وقفت دوماً في الملمات مع المحتاجين والمنكوبين عند الطوارئ والكوارث، ورسالة حضارية وإنسانية وراية أخلاقية تتبناها الدولة على الدوام في مسعاها المستدام لإحلال الأمن والسلام لضمان استقرار المجتمعات وسعادة الشعوب، عبر جهود منسقة ومنظمة غايتها تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين للتخفيف من معاناتهم، وضمان سرعة تعافيهم.

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