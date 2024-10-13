ريال مدريد.. «6 مطبات»!



مدريد (د ب أ)



ينتظر ريال مدريد العديد من اللقاءات المهمة والمرتقبة، عقب انتهاء «روزنامة» المباريات الدولية الجارية حالياً.

ويخوض الريال 6 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى انطلاق «روزنامة» المباريات الدولية القادمة في نوفمبر المقبل، وسيكون أبرزها «الكلاسيكو» ضد الغريم التقليدي برشلونة.

واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للريال مباريات الفريق الملكي الست، حيث يلعب 4 لقاءات في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل الريال لقاءاته بمواجهة مضيفه سلتا فيجو على ملعب (بالاييدوس) يوم السبت القادم بالدوري الإسباني، قبل أن يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني بعدها بثلاثة أيام في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري في دوري الأبطال، حيث تعد مواجهتهما تكرار لمباراتهما في نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.

ويخوض الريال مباراة (الكلاسيكو) ضد برشلونة على ملعب (سانتياجو برنابيو) في 26 أكتوبر الحالي، ثم يحل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفاً على فالنسيا في الثاني من الشهر القادم بالدوري المحلي.

وأخيرا، قبل فترة روزنامة المباريات الدولية القادمة، يخوض الريال مباراتين على ملعبه، حيث يلعب ضد ضيفه ميلان الإيطالي في الخامس من نوفمبر المقبل، فيما يلتقي مع ضيفه أوساسونا بعدها بأربعة أيام.

يذكر أن الريال (حامل اللقب) يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، فيما يتواجد في المركز السابع عشر بترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، عقب خوضه أول جولتين من مرحلة الدوري.