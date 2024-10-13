الأحد 13 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ريال مدريد.. «6 مطبات»!

ريال مدريد.. «6 مطبات»!
13 أكتوبر 2024 21:30

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الإجهاد العضلي» يُبعد يامال من إسبانيا
لاعبا فرنسا عن سهرة مبابي: «يفعل ما يريد في فراغه»!


ينتظر ريال مدريد العديد من اللقاءات المهمة والمرتقبة، عقب انتهاء «روزنامة» المباريات الدولية الجارية حالياً.
ويخوض الريال 6 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى انطلاق «روزنامة» المباريات الدولية القادمة في نوفمبر المقبل، وسيكون أبرزها «الكلاسيكو» ضد الغريم التقليدي برشلونة.
واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للريال مباريات الفريق الملكي الست، حيث يلعب 4 لقاءات في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.
ويستهل الريال لقاءاته بمواجهة مضيفه سلتا فيجو على ملعب (بالاييدوس) يوم السبت القادم بالدوري الإسباني، قبل أن يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني بعدها بثلاثة أيام في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري في دوري الأبطال، حيث تعد مواجهتهما تكرار لمباراتهما في نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.
ويخوض الريال مباراة (الكلاسيكو) ضد برشلونة على ملعب (سانتياجو برنابيو) في 26 أكتوبر الحالي، ثم يحل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفاً على فالنسيا في الثاني من الشهر القادم بالدوري المحلي.
وأخيرا، قبل فترة روزنامة المباريات الدولية القادمة، يخوض الريال مباراتين على ملعبه، حيث يلعب ضد ضيفه ميلان الإيطالي في الخامس من نوفمبر المقبل، فيما يلتقي مع ضيفه أوساسونا بعدها بأربعة أيام.
يذكر أن الريال (حامل اللقب) يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، فيما يتواجد في المركز السابع عشر بترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، عقب خوضه أول جولتين من مرحلة الدوري. 

 

الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
اليوم 17:31
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
اليوم 17:40
«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع أجهزة مكافحة الفساد الخليجي
اقتصاد
«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع أجهزة مكافحة الفساد الخليجي
اليوم 22:06
«الأبيض» جاهز لأوزبكستان بـ «الدوافع الكبيرة»
الرياضة
«الأبيض» جاهز لأوزبكستان بـ «الدوافع الكبيرة»
اليوم 22:00
بايدن يتفقد الدمار في فلوريدا بعد الإعصار "ميلتون"
الأخبار العالمية
بايدن يتفقد الدمار في فلوريدا بعد الإعصار "ميلتون"
اليوم 21:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©