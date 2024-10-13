متطوعون من مختلف الجنسيات والأعمار تحلَّقوا في مركز تجميع المساعدات الإنسانية الإغاثية بأبوظبي، ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، في مشهد يُعبِّر عن مستوى التضامن الإنساني للمجتمع الإماراتي مع أشقائهم في لبنان، ويؤكد حرص المؤسسات الإنسانية الوطنية على توفير الدعم الإغاثي للمتأثرين والجرحى والمصابين جراء تداعيات الأزمة، سيما مع قرب حلول فصل الشتاء.

الحملة التي أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي استمراراً للدور الإماراتي الإنساني العالمي الرائد، وتؤكد تضامن شعب الإمارات بمكوناته كافة مع الشعب اللبناني الشقيق، والعمل المتواصل على مساعدة المحتاجين، خاصة في ظل أزمة اللجوء وتداعياتها الصعبة والمتفاقمة يومياً، وتحديداً على الفئات الأقل ضعفاً من أطفال ونساء وكبار سن.

العمل الإنساني في الإمارات إرث أصيل، وقيم ثابتة رسخها المؤسسون، ونهج دائم للقيادة الرشيدة التي حرصت على أن تكون الدولة أول المستجيبين للأزمات الإنسانية، وأن توجِّه رسالة تضامن مع المتضررين والمحتاجين، وتسارع لإغاثة الأشقاء عبر حملات إنسانية عديدة، منها حملة «تراحم من أجل غزة» التي مرَّ عام على إطلاقها، وبرزت الدولة خلالها كأكبر مانح للمساعدات للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب.