الإثنين 14 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رسالة تضامن

رسالة تضامن
14 أكتوبر 2024 00:15

متطوعون من مختلف الجنسيات والأعمار تحلَّقوا في مركز تجميع المساعدات الإنسانية الإغاثية بأبوظبي، ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، في مشهد يُعبِّر عن مستوى التضامن الإنساني للمجتمع الإماراتي مع أشقائهم في لبنان، ويؤكد حرص المؤسسات الإنسانية الوطنية على توفير الدعم الإغاثي للمتأثرين والجرحى والمصابين جراء تداعيات الأزمة، سيما مع قرب حلول فصل الشتاء. 
الحملة التي أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي استمراراً للدور الإماراتي الإنساني العالمي الرائد، وتؤكد تضامن شعب الإمارات بمكوناته كافة مع الشعب اللبناني الشقيق، والعمل المتواصل على مساعدة المحتاجين، خاصة في ظل أزمة اللجوء وتداعياتها الصعبة والمتفاقمة يومياً، وتحديداً على الفئات الأقل ضعفاً من أطفال ونساء وكبار سن. 
العمل الإنساني في الإمارات إرث أصيل، وقيم ثابتة رسخها المؤسسون، ونهج دائم للقيادة الرشيدة التي حرصت على أن تكون الدولة أول المستجيبين للأزمات الإنسانية، وأن توجِّه رسالة تضامن مع المتضررين والمحتاجين، وتسارع لإغاثة الأشقاء عبر حملات إنسانية عديدة، منها حملة «تراحم من أجل غزة» التي مرَّ عام على إطلاقها، وبرزت الدولة خلالها كأكبر مانح للمساعدات للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب.

أخبار ذات صلة
دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية
«اليونيفيل» تطلب تفسيراً من إسرائيل بعد الانتهاكات بحقها
المساعدات الإنسانية
الإمارات
لبنان
حملة الإمارات معك يا لبنان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
13 أكتوبر 2024
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
13 أكتوبر 2024
صقر غباش خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية (من المصدر)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية
اليوم 01:33
ترامب وهاريس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب يتقدم بأريزونا وهاريس تتصدر في بنسلفانيا
اليوم 01:33
نازحون فلسطينيون فروا من مناطق في شمال غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
القوات الإسرائيلية تعزل شمال القطاع عن مدينة غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©